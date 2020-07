Renato Feder diz que recusou convite de Bolsonaro para o Ministério da Educação

Secretário de Educação do Paraná era o principal cotado para assumir o MEC após a saída de Decotelli

O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder , utilizou suas redes sociais para dizer que recusou o convite do presidente Jair Bolsonaro para ser o novo ministro da Educação. O anúncio foi feito durante a tarde deste domingo (5).

Em uma publicação no Facebook, Feder confirma que foi convidado por Bolsonaro para assumir o comando do Ministério da Educação. Ele agradeceu ao presidente pelo convite, mas disse que irá seguir “com o projeto no Paraná”.

O nome de Feder era cotado para o MEC desde a saída de Abraham Weintraub da pasta. Entretanto, em um primeiro momento, ele foi preterido por Carlos Alberto Decotelli, que deixou o ministério seis dias após ser nomeado. Desde então, o nome do secretário era o mais cotado para a pasta.

