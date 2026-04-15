Luís Tchê assume presidência da Comissão de Agricultura da Aleac

Em sessão realizada na Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira, o deputado Luís Tchê assumiu a posse como presidente da Comissão de Agricultura da Aleac. A nomeação foi feita pelo deputado Tanízio Sá, responsável pela condução do processo de mudança no comando do colegiado.

“Gostaria de expressar minha gratidão ao deputado Tanízio Sá por me ceder a presidência da secretaria da Comissão de Agricultura desta casa”, agradeceu Tchê.

Na ocasião, o parlamentar convocou uma reunião de planejamento com os demais membros da comissão para definir as ações futuras da pasta voltada ao desenvolvimento do setor produtivo no estado.

“Agradeço pela oportunidade desse trabalho, já estamos encaminhando o agendamento da reunião de planejamento para definir as ações futuras da nossa comissão”, afirmou o deputado.

A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Acre tem como atribuição discutir as políticas públicas voltadas ao campo e ao fortalecimento da produção rural no estado.

Ao assumir a presidência, o deputado Luís Tchê, que atuou três anos na gestão da Secretaria de Estado da Agricultura do Acre, prioriza o apoio à agricultura familiar e o incentivo à produção rural por meio de emendas parlamentares e melhorias na infraestrutura da zona rural.