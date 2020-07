Secretário diz que combate às queimadas ajuda a não agravar casos de covid-19 

O secretário de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani, declarou ao ContilNet que os planos de ações de combate às queimadas estão sendo executados para evitar agravamento de casos de coronavírus, que têm correlação com as queimadas devido aos danos que as fumaças podem causar ao sistema respiratório.

Para isso, o governo criou um decreto de criação do Comitê de Ações Integradas de Meio Ambiente, de modo que os crimes ambientais serão tratados de forma rigorosa, visto que principalmente as queimadas e incêndios florestais prejudicam a saúde da população que já está em iminente perigo devido à pandemia. “Vamos atuar em várias frentes, combatendo todos os crimes ambientais”, adiantou.

Veja os trechos principais da entrevista

Secretário, quais as ações de para prevenção das queimadas?

O governo criou no comitê de ações integradas de meio ambiente para coordenar ações de monitoramento, comando e controle para coibir o desmatamento, queimadas, incêndios florestais e ilícitos ambientais em todo território acreano, em especial nas Unidades de Conservação do Estado.

Qual o objetivo do Comitê?

Esse comitê permite que façamos com antecedência o planejamento das ações para fazer o combate imediato aos ilícitos ambientais.

Quais nas áreas que ocorrem mais crimes ambientais?

Já é fruto desse comitê, ações na floresta estadual do Antimary, no complexo de floresta do Gregório em Tarauacá, Feijó e também, em uma área de Manoel Urbano. O grupo vai auxiliar o governo federal, por meio do Exército Brasileiro para garantia da ordem ambiental.

Vai ser feito campanha para estimular as pessoas a não queimarem nesse período específico da pandemia do covid-19?

Sabermos que o Covid tem ligação direta com os pulmões, então a secretária de meio ambiente juntamente com a de comunicação, começamos a fazer campanha estimulando que seja diminuído os ilícitos ambientais e derrubadas ilegais.

As campanhas já se iniciaram?

Vocês já podem acompanhar na página da secretaria de meio ambiente e de comunicação, no batalhão ambiental e demais órgãos aí de divulgação do Estado

Quais as consequências das queimadas?

As ações são necessárias pois sabemos que com as queimadas, vêm as fumaças que faz prejudicar a saúde da população.

As queimadas podem trazer agravamento no sistema público de saúde?

A situação vai agravar e sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde do Acre, que já se encontra sobrecarregado pelo Covid.

Quem faz parte do Comitê da Sema?

O Comitê de Ações Integradas de Meio Ambiente é formado pelas secretarias de Estado de Meio Ambiente (Sema), Planejamento e Gestão (Seplag), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Instituto de Meio Ambiente do Estado do Acre (Imac), Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação do Clima (IMC), Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Secretaria Adjunta de Licitações (SELIC/SEICT) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).

