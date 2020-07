The Last Of Us parte II teve as vendas mais rápidas do PS4

The Last of Us Part II chegou ao mercado já batendo uma marca que, até então, era ostentada pela própria desenvolvedora Naughty Dog: de acordo com o site GamesIndustry.biz, a nova aventura de Ellie superou o recorde de vendas mais rápidas do PS4, que pertencia a Uncharted 4.

A nova conquista desconsidera as vendas digitais em suas contas, e elas provavelmente aumentariam ainda mais a vantagem do novo jogo! Afinal, estamos no meio de uma pandemia, com as pessoas evitando sair de casa e fazendo compras online, além do fato de que o mercado online cresceu bastante desde 2016, quando o recordista anterior foi lançado.

Ainda assim, as vendas de The Last Of Us Part 2 durante a primeira semana foram 1% maiores que as de Uncharted 4. Para fins de comparação, o jogo também vendeu 76% a mais que o primeiro título da série, mostrando o quanto a marca se fortaleceu nesse meio tempo.

Se levarmos em conta que o PlayStation 5 será lançado no fim de 2020 e que só resta um exclusivo de peso (Ghost of Tsushima) para ser lançado no PS4 até lá, provavelmente o recorde não será mais batido e The Last of Us Part II terá mesmo o melhor lançamento da plataforma. E você, está jogando ou já terminou a aventura? O que achou? Comente a seguir!

