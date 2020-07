Vídeo mostra momento em que líder do B13 é morto em frente de casa no Santa Inês

Imagens de uma câmera de segurança registraram o exato momento em que um criminoso desce de um carro e executa o líder do Bonde dos 13, Nunes Pereira de Assunção, de 30 anos.

O crime ocorreu na manhã da última segunda-feira (29), na casa da vítima, localizada na Travessa Bueiro, bairro Santa Inês.

PUBLICIDADE

Nas imagens é possível ver quando um carro, modelo HB 20 de cor branca, entra na via e para quase em frente à casa da vítima, logo depois, o criminoso, que usa camisa de manga longa preta e bermuda branca, desce do carro de arma em punho e faz uma sequência de tiros contra a principal liderança do B13, que lavava a área da residência.

Mesmo depois que ele está caído, o assassino ainda se aproxima e faz pelo menos mais três disparos e, depois foge. Nunes Assunção não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O vídeo, que mostra a execução, está sendo analisado por agentes da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Os investigadores buscam identificar o criminoso e ainda a placa do carro utilizado durante o crime.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários