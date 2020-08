Autoescolas doam termômetros infravermelhos ao Detran para provas práticas

Os empresários Queffren Licurgo e José Luiz da Silva, proprietários de autoescolas no Acre, estiveram na manhã desta quinta-feira (20) na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para doar dois termômetros infravermelhos para agilizar a realização de provas práticas que estavam suspensas desde o início da pandemia de coronavírus, em março.

Segundo eles, levaria ainda mais tempo para a retomada das avaliações se o órgão público fosse licitar e fazer cotação de preços do material.

PUBLICIDADE

Queffren e José foram representando as demais autoescolas do Acre, que se ofereceram para comprar e doar os equipamentos.

Receberam os termômetros o presidente do Detran, Luiz Fernando Duarte Maia, e o diretor de Operações, José Tanaca da Silva Ferreira. Eles garantiram que as provas terão reinício na próxima semana.

“Essa iniciativa trás mais segurança aos usuários, instrutores e examinadores do Detran, pois se o candidato estiver com a temperatura acima do tolerável não poderá realizar a prova e será orientado a procurar atendimento médico”, disseram os empresários.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários