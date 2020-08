Bandidos atiram em trabalhador, roubam seu celular e disparam fake news nas redes

Lucivaldo da Costa Freitas de 28 anos, é pai de família e trabalhador, foi alvejado com um tiro no abdômen, na noite desta segunda-feira (10), no Bairro Belo Jardim, no km 5 da BR-364, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Dois criminosos em uma motocicleta teriam efetuado a ação, e ainda roubaram o celular da vítima que estava com a própria esposa no momento do ocorrido. Lucivaldo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Ao chegar no hospital a vítima foi estabilizada e levada as pressas para o centro cirúrgico, onde passou uma cirurgia de emergência e está nesse momento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Por conta da gravidade, a família de Lucivaldo pede doações de sangue O negativo para salvar a vida do trabalhador. As doações podem ser feitas no Hemoacre.

Bandidos estão usando celular da vítima

Os criminosos que roubaram o celular de Lucivaldo estão usando as redes sociais conectadas ao telefone para se passar pela vítima, fazendo diversas postagens pelo Facebook.

A família informou que Lucivaldo não pertence à facções criminosas. Ele trabalha em uma fábrica de vassoura na Sobral e mora na Cidade do Povo, e é casado e pai de dois filhos.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

