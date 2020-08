Caixa faz pagamentos diferentes do auxílio emergencial nesta sexta; veja quem recebe

4ª parcela para inscritos no Bolsa Família está liberada

Fonte: Diário Oficial da União / Ministério da Cidadania / Caixa

Beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio. Quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não acumula os dois pagamentos. Recebe apenas o que for de maior valor.

A 4ª parcela já está liberada para saque a todos do Bolsa Família que têm direito ao auxílio emergencial. O saque da 5ª parcela será liberado entre 18 e 31 de agosto, conforme o dígito final do NIS.

Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.