Documentos da Funai provam ataques de OVNIs a tribos indígenas no Acre

O Engenheiro Eletrônico com especialização em automação industrial e telecomunicações do Rio de Janieiro, Rony Vernet, divulgou nesta semana que teve acesso a novos documentos liberados pela Fundação Nacional do Índio (Funai), em agosto, sobre ataques de OVNIs a tribos indígenas no Acre, desde 2013, após uma solicitação sua através da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Os ataques, especificamente em 2014, acontecerem na tribo indígena Kampa, dos Ashaninka, no Acre, fronteira com o Peru.

Com os relatos registrados na Funai de Cruzeiro do Sul, pelo chefe indígena Banky Ashaninka, sobre a “observação de estranhos objetos, luzes e “bolas de fogo”, que apareceram sobre a aldeia Apiwtxa, TI Kampa, do Amônia, em Marechal Thaumaturgo”, o Ministério Público Federal no Acre e a Superintendência da Polícia Federal (PF) abriram investigação sobre o caso.

De acordo com outros relatos também oficializados e enviados à sede nacional, “pessoas foram atingidas pelos feixes de luz disparados pelo objeto e uma mulher teve um episódio de aborto após o ataque”.

Indígenas tentaram ainda, com câmeras fotográficas, registrar o objeto, mas não foi possível, por conta da rapidez.

Mesmo agentes da Polícia Federal tendo ido ao local realizar a investigação e não tendo constatado nenhuma evidência sobre a presença dos desconhecidos, a Procuradoria Geral da República no Acre declarou em ofício que segue investigando os fatos.

Em vídeo, Rony explicou toda a situação.

Confira a carta enviada pelo povo Ashaninka à Funai, na íntegra:

