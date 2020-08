Em CZS, candidato do PT desiste de candidatura e partido fica sem nome para eleições

Informações vindas do município de Cruzeiro do Sul dão cinta de que o professor Marcelo Siqueira, então pré-candidato a prefeito do PT, desistiu do projeto. Agora, o partido precisa deliberar se um novo nome será anunciado.

De acordo com sites locais, o PT não esperava pela decisão. “O partido ficou sem candidatura majoritária em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado. Nesta semana, o presidente estadual do PT, Cesário Braga, vai se reunir com militantes do partido em Cruzeiro para definir se vão ou não lançar outro nome para a disputa eleitoral”, diz o Juruá em Tempo.

Informações não oficiais dão conta de que o Partido dos Trabalhadores pode apoiar a chapa do ex-prefeito Vagner Sales (MDB).

