Friale diz que intensa onda de frio chega ao AC nesta quinta com sensação térmica “de até 5°C”

O mago do tempo voltou com suas previsões para o Acre. Em um vídeo publicado no Instagram do Desacreditados, o pesquisador Davi Friale, afirma que uma onda de frio chegará ao Acre na próxima quinta-feira (20).

E ele alerta que os acreanos preparem seus ‘casacos’ pois será a mais intensa onda de frio do ano. “É muito frio”, enfatiza.

Segundo ele, as temperaturas na Capital Rio Branco poderão chegar a 10°C com sensação térmica de 5°C .

