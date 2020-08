Lembra dela? Ex-BBB Paula Leite aparece irreconhecível após emagrecer 50 kg

A ex-BBB Paulinha Leite, de 33 anos, falou sobre a sua experiência de emagrecimento em entrevista à Quem. A influenciadora digital lembra que só começou a se preocupar com a balança depois da adolescência. “A maior parte do tempo da minha vida fui magra. Só fui engordar quando fiz 20 anos”, conta.

Após sair da 11ª edição do reality global, período em que precisou lidar com alta exposição e críticas nas redes sociais, decidiu mudar a rotina sedentária e os hábitos alimentares. Desde então eliminou quase 50 quilos em menos de um ano ,pulando dos 100 Kg para os 56 Kg.

“Na época em que engordei, no intervalo dos 20 aos 24 anos, não tinha pretensão de emagrecer, eu era feliz, me aceitava, estava bem. Quando decidi emagrecer, emagreci os 44 quilos em 11 meses e mantive por cinco anos”, afirme.

Cinco anos depois de emagrecer os 44 Kg, Paulinha voltou a engordar.”Tive que parar de treinar por causa de um problema no joelho”, diz. A ex-BBB revela que, recuperar quase 27 quilos, conheceu o efeito sanfona. “Porque emagrecia sempre 17 quilos e os últimos 10 eu sempre desistia ou acabava coincidindo com alguma viagem e eu comia, bebia, pensava: ‘quer saber? Vou comer!’ Acabava desistindo ou acontecia alguma coisa”, explica ela, que, desde maio deste ano, quando atingiu os 86 Kg, resolveu iniciar uma nova dieta.

Novo desafio

Desde maio, Paulinha usa seu Instagram para compartilhar o processo de emagrecimento. “Pretendo não desistir, se Deus quiser. Faltam 10 quilos ainda para o meu objetivo final, essa é a fase mais difícil, é quando perco peso mais lentamente, mas vou seguir”, diz, explicando por que considera 60 quilos seu peso ideal: “Meu menor peso foi 56 quilos, quando eu tinha 25 para 26 anos. Mas não me gosto muito com 56 Kg, fico com o rosto muito fino, me prefiro com 60, que é o peso que quero chegar”.

Segundo Paulinha, o peso ideal tem a ver com seu bem-estar. “Quando estou com 60 quilos, me sinto melhor, mais disposta, mais saudável. Sinto que meu corpo fica melhor com esse peso. E também, esteticamente, é o corpo que mais gosto para usar as roupinhas mais coladas (risos). Gosto bastante quando estou com esse peso e também é o ideal para a minha altura”, justifica ela, que no início, fez uma dieta mais restrita.

