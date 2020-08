Motorista da BMW que matou Jonhliane Paiva é preso no posto de Tucandeira

O fisioterapeuta Icaro José da Silva Pinto de 33 anos, que atropelou e matou a jovem Jonhliane Paiva de 30 anos, foi preso na tarde deste sábado, 14.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no posto de fiscalização da Tucandeira, na BR-364, divisa do Acre com Rondônia. Icaro foi abordado por policiais quando trafegava num veículo de passeio.

O fisioterapeuta iria se apresentar à Polícia neste sábado. Uma equipe de investigadores ainda chegou a ir para o aeroporto, mas Icaro desceu em Porto Velho para seguir a viagem por via terrestre.

