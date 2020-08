Prefeitura retoma obras do Parque Chico Mendes que deve ser entregue em 90 dias

As obras de requalificação do Parque Chico Mendes, em Rio Branco, foram retomadas pela Prefeitura, após suspensão temporária imposta pela pandemia e pelo rompimento do contrato com a empresa vencedora do certame de licitação. As intervenções na área de infraestrutura ocorrem em vários trechos do Parque, localizado na Rodovia AC-40, sentido Senador Guiomard.

De acordo com o titular da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Edson Rigaud, a obra está sendo executada pela empresa que ficou em quarto lugar no processo licitatório pelo fato de as demais empresas concorrentes, segundo e terceiro lugar, respectivamente, terem desistido do processo. Atualmente a obra está ocorrendo em ritmo intenso, com previsão de entrega para 90 dias.

Nesta terça-feira, 11, o secretário da Seinfra visitou o canteiro de obras para acompanhar o desenvolvimento das atividades. “O Parque vai ficar totalmente diferente, vamos reformar todos os brinquedos, as estruturas metálicas, as trilhas, vamos fazer um calçadão bonito na frente, além de uma praça de alimentação. Hoje o Parque Chico Mendes é um espaço já frequentado, mas a ideia é que ele fique ainda melhor, mais estruturado para receber o cidadão, eu acredito que vamos entregar um equipamento de muita qualidade para população”, destacou Edson.

O empresário Jesuilson Saturnino, dono da Edificar Construções, responsável pela reforma, disse que é uma sensação muito boa estar realizando a melhoria do Parque. “Trabalhamos com o maior zelo possível, dentro das normas estabelecidas pela Seinfra. Aplicamos material, seguindo os padrões exigidos em contrato, e a nossa proposta, é entregar esse espaço público que é um ponto turístico de Rio Branco, com qualidade e no prazo”, ponderou.

