Vereador morre em Rio Branco vítima do coronavírus na tarde deste sábado

O vereador do município de Boca do Acre José da Silva Noronha, de 65 anos, conhecido como Patinha, morreu na tarde deste sábado (22), em Rio Branco em decorrência de complicações do novo coronavírus.

O parlamentar estava internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO). Segundo informações, Patinha foi levado ao Hospital Maria Geny Lima, em Boca do Acre, no dia 25 do mês passado. Mas por conta do agravamento do quadro de saúde foi transferido para o INTO.

A morte do vereador causou comoção em Boca do Acre. O prefeito da cidade, Zeca Cruz, emitiu nota de pesar e decretou luto por três dias. “Um homem íntegro, humano que lutou incansavelmente por grandes causas especialmente nas áreas sociais pelos os mais humildes em nossa cidade”, disse um dos trechos da nota assassinada pelo prefeito.

José da Silva Noronha foi vereador da cidade por 24 anos, ou seja, seis mandados consecutivos. O sepultamento do parlamentar ocorreu na noite deste sábado, no cemitério São Francisco de Assis, no Piquiá em Boca do Acre.

Antes o corpo passou pelo bairro praia do gado, onde morava e pela Câmara de vereadores.

