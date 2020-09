Adolescente ‘chora sangue’ e intriga família no interior de SP

A mãe de uma adolescente de 15 anos está em busca de um diagnóstico que possa explicar o motivo dela ter começado a “chorar sangue”. Um vídeo obtido pelo G1 mostra lágrimas vermelhas saindo do olho da garota.

Moradora de Adolfo (SP), Juliana Teixeira de Miranda, de 36 anos, explica que a filha passou mal no último sábado (12), quando reclamou de dores na barriga e foi levada para receber atendimento médico.

“Ela foi atendida e retornamos para o sítio onde moramos. Mas, no domingo (13), ela acordou com lágrimas de sangue saindo de um dos olhos e veio conversar comigo, assustada com a situação”, explica.

Preocupada com o que poderia estar acontecendo com a filha, a mãe decidiu levá-la a um posto de saúde. Como não sentia dor, a adolescente foi atendida por um médico e liberada.

Horas depois, no entanto, Juliana afirma que o sangue começou a sair dos dois olhos da menina, preocupando ainda mais a família. Mais uma vez, a adolescente foi levada para receber atendimento no posto de saúde.

“Decidiram transferi-la para a Santa Casa de José Bonifácio (SP), onde outra médica a examinou e me disse que não poderia ajudar com o caso, porque minha filha não estava sentindo nenhum tipo de dor. Em seguida, encaminharam-na para outro hospital”, explica.

Por volta das 19h30, a adolescente deu entrada no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), unidade referência para mais de 100 municípios da região noroeste paulista.

“Minha filha fez inúmeros exames, mas não conseguiram descobrir nenhum problema. Os médicos a liberaram e voltamos para casa na madrugada da segunda-feira (14)”, conta.

Embora a adolescente tenha recebido alta hospitalar, os médicos pediram para a paciente realizar outros exames.

“Vamos fazer tudo que os profissionais pedirem. Vou levá-la novamente a Rio Preto. Queremos descobrir o que realmente está acontecendo”, afirma Juliana.

Em nota, o Hospital de Base informou que a paciente passou por atendimento na emergência e, após o procedimento, foi liberada.

O hospital informou ainda que a equipe médica solicitou uma nova bateria de exames por imagem e aguarda o resultado destas avaliações para agendar uma nova consulta no Ambulatório de Especialidades. [Foto de capa: Arquivo pessoal]

