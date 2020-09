Apaixonado por música, idoso internado em UTI no AC toca violão em hospital e emociona

O Serviço de Humanização do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, proporcionou ao Seu Evilásio Montefusco Portela, de 62 anos, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma experiência de encher o coração de esperança e os olhos de lágrimas.

Ele, que é um apaixonado pela música, está impossibilitado de sair da UTI – onde está há 17 dias -, por conta de uma Insuficiência Cardíaca Congestiva, mas com a ajuda de seus familiares, do serviço de Psicologia e dos técnicos do local, Evilásio teve a oportunidade de fazer o que mais ama: tocar.

Com um violão e a voz de um enfermeiro do local, ele permitiu que o clássico “Tu vens”, de Alceu Valença, tomasse conta do espaço.

O vídeo repercutiu na web e recebeu reações e compartilhamentos de inúmeros internautas.

Confira o momento:

