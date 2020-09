Após onda de mistério, Anitta lança Me Gusta com Cardi B e Mykle Towers

Me Gusta é uma mistura de funk, pagodão baiano, rap e pop e já está disponível em todas as plataformas digitais. Em coletiva de imprensa, Anitta afirmou que a participação de Cardi B na canção foi uma surpresa: “Eu estava na Europa viajando e meu manager falou que precisávamos aprovar a música pelo Zoom. Quando ouvi, estava com a voz da Cardi. Foi uma surpresa e fiz aquela cara que vocês viram (risos)”.

Anitta lançou um desafio de dança com a música Me Gusta em seu Instagram, entrando para a onda do TikTok com coreografias que tomam a internet. O mesmo fez Cardi B com a música WAP, considerada a canção mais ouvida do mundo segundo ranking da Billboard. “Eu estou promovendo a música como faço sempre, mas estou bem preocupada em fazer tudo bem e com representatividade. Se der certo [o desafio no TikTok], fico feliz”, explicou.

“Eu realmente amei! Eu tenho que ouvir uma música pelo menos três vezes para saber o que eu acho dela, Não curto no mesmo dia que eu escuto, tenho que revisitar algumas vezes. Mas logo depois que eu ouvi, fiquei repetindo o gancho na minha cabeça. Eu amo música em espanhol, o funk brasileiro e estou muito animada com Me Gusta. Espero que vocês amem e curtam ela”, disse Cardi B sobre a canção, que enaltece as mulheres e visa quebrar padrões estéticos sociais.