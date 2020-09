Bittar se reúne com ministro da Cidadania para tratar sobre o Renda Brasil, substituto do Bolsa Família 

O senador Marcio Bittar se reuniu na tarde desta quarta-feira (9), em Brasília, com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para tratar de alguns detalhes sobre o programa Renda Brasil, substituto do Bolsa Família. Relator da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) do Pacto Federativo, Bittar decidiu adiar a apresentação do projeto para a semana que vem a fim de incluir no texto o Renda Brasil.

Com o desenho do substituto do Bolsa Família a cargo do ministério capitaneado por Lorenzoni, Bittar foi ouvi-lo sobre os encaminhamentos do programa.

O governo federal calcula que a quantidade de beneficiários mensais do Bolsa Família deverá saltar das atuais 14,2 milhões para 24 milhões com o Renda Brasil.

Além disso, o valor a ser pago pelo novo programa deverá saltar dos atuais R$ 89 para R$ 250 ou R$ 300.

“Mas isso, claro, vai depender dos estudos feitos pelo governo para decidir de onde sairão os recursos”, explicou o senador do MDB do Acre.

“A questão é que a PEC do Pacto Federativo será apresentada já com as definições do novo programa social, que vem a ser o maior e mais abrangente da história do país”, concluiu Bittar.

