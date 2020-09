Bombeiros salvam mãe de 23 anos que ameaça se jogar da Ponte Metálica

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 11h da manhã desta quinta-feira (10) para atender ocorrência de tentativa de suicídio, na Ponte Juscelino Kubitschek (conhecida como Ponte metálica), em Rio Branco.

Rapidamente os militares chegaram e encontraram uma jovem de 23 anos, mãe de 2 filhos, que ameaçava pular da Ponte.

“Em uma ação rápida, a guarnição conseguiu ganhar a confiança da jovem por meio do diálogo humanizado e realizar a intervenção, retirando-a da situação de risco, salvando mais uma vida. Diante de ocorrências como esta, ratificamos ainda mais a importância do olhar humanizado para todos que estão ao nosso redor”, explicou a assessoria do Corpo de Bombeiros do Acre.

Foto de capa: ascom Bombeiros

