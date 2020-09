Carne, arroz, leite e óleo puxam aumento no preço dos alimentos e bebidas em Rio Branco

Rio Branco registrou, em agosto, alta de 0,54% nos valores de produtos e serviços. A inflação foi puxada, sobretudo, por alimentos e bebidas, que tiveram variação média de 1,38% nos preços.

Óleo de soja foi o item que mais subiu, com aumento de 9,53%, seguido pela linguiça (8,85%), leite longa vida (6,33%), carnes (3,62%) e arroz (3,07%).

PUBLICIDADE

As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que calcula a variação nos valores de nove serviços.

Quem também ajudou a puxar a alta geral foi o setor de saúde e cuidados pessoais, com crescimento de 1,14%, acompanhado pela comunicação (0,76%). Habitação, artigos de residência e transporte também registraram aumento.

Por outro lado, tiveram diminuição nos valores vestuário (-1,21%), despesas pessoais (-0,22%) e educação (-1,41%).

O índice geral (0,54%) na capital acreana foi, pelo segundo mês consecutivo, maior que o nacional (0,24%)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários