Coronavírus: Acre permanece na faixa amarela por mais duas semanas

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 anunciou na tarde desta sexta-feira (18) que as três regionais de saúde do Acre permanecerão por mais duas semanas na fase de Atenção em relação à pandemia de coronavírus. O nível de classificação é representado pela cor amarela.

Logo, não haverá alterações no funcionamento de serviços. Permanecem proibidos apenas eventos, feiras, seminários e congressos. As aulas das redes públicas e privadas de ensino, inclusive as universidades, não constam na tabela de atividades que podem ser flexibilizadas e só devem retornar em 2021.

O período analisado para se chegar ao resultado atual foi de 30 de agosto a 12 de setembro. Nesse tempo, segundo o comitê, alguns índices tiveram leve piora ou melhora, a depender da região, o que não proporcionou grandes mudanças no cenário.

Uma nova avaliação acontecerá no dia 2 de outubro para saber se o estado permanece, retrocede ou avança de faixa.

Para saber se determinada região do Estado está apta a avançar de um campo a outro, observam-se os seguintes indicadores:

– isolamento social

– notificações por síndrome gripal

– novas internações por síndrome respiratória aguda grave

– novos casos confirmados de covid-19

– novos óbitos por covid-19

– ocupação de leitos clínicos por pacientes com coronavírus e

– ocupação de leitos de UTI por pessoas acometidas pela covid-19.

A análise divulgada nesta sexta-feira é a sétima realizada desde a apresentação do Pacto Acre Sem Covid, no dia 22 de junho.

