Criminosos invadem casa de empresário no Calafate, rendem família e roubam 3 veículos

Criminosos fortemente armados fizeram uma família refém e realizaram um verdadeiro limpa em residência, na noite de quinta-feira (24), no Polo Geraldo Mesquita, na região do Calafate, em Rio Branco.

Uma das vítimas contou que seis criminosos encapuzados e vestidos de roupas pretas renderam sua mãe e sua irmã por volta das 21h30, quando elas voltavam para casa. As duas mulheres foram rendidas no portão, em seguida, os criminosos entraram com elas e também renderam outro membro da família que estava dentro da residência e amarraram as vítimas.

PUBLICIDADE

Pouco tempo depois o proprietário da casa, que é um empresário, chegou no local e também foi rendido. O homem possui uma arma documentada e, sob ameaças, teve que entregar aos bandidos.

A ação durou cerca de 6 horas e ninguém foi agredido, as vítimas apenas receberam ameaças de morte com armas apontadas para a cabeça e ficaram amarradas dentro de um banheiro.

Câmeras da Segurança Pública do estado registraram o momento em que os criminosos passam com os veículos da família na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Por volta das 22h53, uma caminhonete modelo Hilux, de cor preta, passa pela Via Verde. Um carro Corolla, de cor prata e placa QLY 9749, passa pela Avenida Amadeo Barbosa uma hora depois.

Outro veículo Pálio, de cor prata e placa QLU 8910, também da família, pode ter sido abandonado em alguma região do Primeiro Distrito. Os bandidos ainda roubaram TVs, notebooks, impressora, joias e outros eletrodomésticos da casa.

Por volta das 2h desta sexta-feira, os criminosos saíram da casa com os objetos. A família só conseguiu se desamarrar por volta das 2h30, quando conseguiram entrar em contato com outra pessoa da família, que não estava no local, mas que acionou a Policia Militar, que esteve no local, pegou as informações e as características dos criminosos e fez rondas na região, mas ninguém foi preso.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes, onde foi relatado os fatos. Agora, o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários