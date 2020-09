Deboche de Jojo Todynho com bispo Edir Macedo repercute nas redes sociais; assista

Antes, a cantora já havia causado desconforto com a produção ao reclamar que todas as toalhas foram retiradas para limpeza ao mesmo tempo

Jojo Todynho levou uma advertência da produção de ‘A Fazenda’, na noite da última quinta-feira (17), por ter sentado em um dos móveis da sede – que é proibido pelo regimento do reality. Ainda na mesma posição, a cantora aproximou a boca do microfone e fez um pedido inusitado ao líder da Igreja Universal do Reino de Deus (Uerd) e dono da RecordTV, Edir Macedo.

“Psiu, pessoal, pede para o bispo Macedo mandar um óleo ungido”. Mal a peoa acabou de completar a frase e a direção do programa já mudou a câmera para o quarto da sede, onde estava a eterna musa da banheira do ‘Domingo Legal’, Luiza Ambiel, conversando com o bombeiro pernambucano JP Gadêllha. Veja:

PUBLICIDADE

Sem medo e muito afrontosa: Jojo Todynho foi advertida pela produção por estar sentada na mesa de decoração, ignorou e continuou sentada no mesmo lugar. Logo depois fez piada com Edir Macedo pedindo óleo ungido. #AFazenda12 #EliminacaoAFazenda #afazenda pic.twitter.com/5R7Bdf9yaS — instasubcelebs (@instasubcelebs) September 18, 2020

Mais cedo, Jojo causou desconforto com a produção ao reclamar de que todas as toalhas da casa haviam sido retiradas ao mesmo tempo para serem lavadas. “Por**, pegar toalha limpa lavar, por**, to estressada! Eu quero tomar banho! Nunca vi, [onde] já se viu lavar toalha limpa? Leva uma, deixa outra”.

A Jojo brava que a produção pegou a toalha limpa dela #AFazenda12 pic.twitter.com/WepnNbgkD0 — Gio 🤠 (@TeamGiovanneBR) September 17, 2020

Os seguidores de ‘A Fazenda’ se divertiram com a cena e repercutiram o assunto no Twitter

eu to igual a jojo todynho pedindo óleo ungido porque o negócio não tá fácil — 𝓡𝓮𝓶𝓲𝓼𝓽𝓪 𝓮 𝓹𝓪𝓰𝓸𝓭𝓮𝓲𝓻𝓪🛸 (@syerenazZzZ) September 18, 2020

Meu vídeo favorito da jojo é aquela pede óleo ungido pro bisbo — Gustavo, o triste. (@GusMota95) September 18, 2020

jojo toddynho pedindo oleo ungido pra produção pic.twitter.com/qm20jXeSMn — Amanda (@amandabbk) September 18, 2020

eu estando num reality como esse, assim como a Jojô, também estaria pedindo a produção um óleo ungido. — lohaine high (@cabracaprica) September 18, 2020

Meu dia já começou com uma gargalhada ao ver o vídeo da Jojo Todynho pedindo a produção de #AFazenda um óleo ungido do Bispo Edir Macedo. HAHAHAHAHHAH — Victor Pinto (@victordojornal) September 18, 2020

a Jojo já pediu Uno, jogo de tabuleiro, bola, um Xbox, óleo ungido, até o fim da temporada ela tá na dispensa pedindo uma máquina de algodão doce e patins — fabiano hilario (@fbnhlr) September 18, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários