Em agenda com Gladson, ministro do Desenvolvimento confirma R$ 45 mi para estradas no AC

O ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho está no Acre e confirmou, em agenda com o governador Gladson Cameli (sem partido) na manhã desta sexta-feira (25), na Biblioteca Pública, a destinação de R$ 45 milhões para obras em duas estradas no Acre.

A primeira delas, no valor de R$ 15 milhões, será utilizada na duplicação da via AC-405, que liga o perímetro urbano de Cruzeiro do Sul ao aeroporto do município. A outra, de R$ 30 milhões, vai recuperar a rodovia AC-10, entre Rio Branco e a cidade histórica de Porto Acre.

PUBLICIDADE

O ministro Marinho disse que o Brasil vem passando por grandes mudanças e que seu desafio é enfrentar as desigualdades regionais que a nação enfrenta. “Os investimentos que temos feito na malha viária deste país não tem paralelo na história. São recursos que estão sendo aplicados em benefício do povo”.

O anúncio também contou com a presença do ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. Eles vieram ao Acre para reuniões em Cruzeiro do Sul sobre a integração com o Peru. Uma estrada ligando o Juruá à cidade peruana de Pucallpa pode ser aberta nos próximos anos a partir de uma demanda dos setores produtivos e comerciais do Acre.

O senador Márcio Bittar (MDB), que viabilizou a destinação dos R$ 45 milhões, atendendo a uma demanda do governador, participou do anúncio na Biblioteca Pública. Para ele, a verba não é pouca coisa. “Eu não esperava isso, diante de uma crise dessas a gente poder anunciar os recursos para ajudar as duas obras do governado do estado. Agradeço ao ministro Marinho, um condutor de várias das mudanças que o Brasil teve”.

Estiveram presentes ainda o senador Sérgio Petecão (PSD), o deputado federal Alan Rick (DEM) e o deputado estadual José Bestene (Progressistas).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários