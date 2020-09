Empresário que lembra “Os Três Mosqueteiros” aterroriza com preços baixos demais

Com carinha do Gato de Botas, do filme Shrek, ele vem ganhando licitações com preços irrisórios

Três mosqueteiros

Um nome de um empresário que lembra os três mosqueteiros, vem baixando assustadoramente os preços nas licitações e intrigando os demais concorrentes. A grande pergunta é como ele se vira para trabalhar com valores abaixo dos de mercado.

Cobertura

Existe rumores de que alguém está dando cobertura para o dito empresário. A turma do governo precisa ficar atenta, há indicação de denúncia no Ministério Público e isso pode sobrar para o governador.

Olha a PF

Muitos empresários acreanos estão aterrorizados com o ‘mosqueteiro’, que com aquela carinha do Gato de Botas, do filme Shrek, vem ganhando licitações com preços irrisórios. Ele poderia lembrar que há pouco tempo a Polícia Federal fisgou algumas pessoas que faziam a mesma coisa. Pode se ferrar e ferrar também com quem está lhe dando cobertura.

Capixaba

O Manoel Maia conseguiu reunir a maior aliança em Capixaba, serão 60 candidatos a vereador e cinco partidos: DEM-PROS-PSL-SOLIDARIEDADE-PROGRESSISTAS.

Em Cruzeiro do Sul

O Solidariedade saiu nos 45 do Segundo Tempo da Chapa do Abdias, o pedido veio do Palácio Rio Branco, operação que enfraqueceu a pré-candidatura pelo PSL. Mesmo assim, Abdias continua preocupando as duas forças políticas lideradas pelo deputado Nicolau Junior e o Leão do Juruá, Vagner Sales.

Sentimento de mudança

O receio apontado em alguns levantamentos na região é que prospere o sentimento de mudança e que a escolha do eleitor seja pelo novo. Se tiver uma estrutura mínima de campanha, o Bolsonarista pode dar trabalho.

Porto Acre

Cinco pré-candidaturas em Porto Acre, sendo que quatro delas ligados ao mesmo grupo. O prefeito Bené não conseguiu segurar a onda, terá quatro frentes falando mal pelas ruas e os ramais.

Cidadania

No programa Cidadania o governador Gladson Cameli afirmou as primeiras duas mudanças na reforma administrativa que pretende fazer, uma delas será a devolução do DETRAN ao Sistema de Segurança Pública.

Disputa

A presidência do DETRAN foi objeto de grande disputa no início do governo, tal acomodação chegou a protagonizar a primeira cisma entre o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha. Depois, o PSDB ficou duas diretorias e o PSD, de Sérgio Petecão com a presidência.

Agricultura

Outra mudança que o governador anunciou deverá ocorrer na pasta de agricultura. Cameli deverá transferir competências administrativas para a SEMA. Um projeto vem sendo desenhado e será apresentado à Casa Civil.

Sinhasique com Socorro

A prefeita Socorro Neri ganhou um importante reforço à sua campanha esta semana. A ex-deputada Eliane Sinhasique fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que seu apoio nas eleições deste ano vai para a prefeita de Rio Branco, que disputa a reeleição com grandes chances de ir para o segundo turno.

Reconciliação

Não existe nenhuma surpresa na composição entre PT e PCdoB para a prefeitura de Rio Branco. As duas siglas sempre caminharam juntas, dividiram na gestão de Tião Viana as maiores estruturas de cargos comissionados. O que há de novo?

Agenda

Governador cumpre agendas nas cidades de Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e chegará a Cruzeiro do Sul. Cameli não esconde de ninguém seu descontentamento com o andamento das eleições em Cruzeiro do Sul.

Contratações

As contratações nos setores de educação e segurança pública mostram que o governo fez o dever de casa, ajustando as contas públicas e o planejamento. Cameli fala em novos concursos assim que a lei permitir.

Federal na cola

Tem um empresário que fez de tudo para se viabilizar como pré-candidato a vice, mas, esqueceu de combinar com a Polícia Federal. Pior ainda, por causa do processo que tramita na Justiça Eleitoral, fez uma penca de empresários passar pelo constrangimento de depor para delegados federais.

Expectativa

É grande a euforia dos suplentes do pastor Manoel Marcos e da irmã Juliana por conta do julgamento pelo TSE do processo de cassação do mandato. Façam as suas apostas.

