Gonzaga celebra avanço de voos do Peru para o Acre e articula parcerias

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Luiz Gonzaga, participou nesta sexta-feira (17) da Reunião do Comitê de Fronteira Centro Brasil-Peru, na Pucallpa, capital do departamento de Ucayali, para tratar do fortalecimento do comércio bilateral, voos internacionais do Acre, segurança nas fronteiras, turismo, construção de ferrovia e rodovia, entre outros temas.

Gonzaga integra comitiva acreana composta por representantes do governo do Acre, Legislativo e setor empresarial. No Peru, a comitiva acreana foi recebida pelo governador de Ucayali, Manoel Gambini, e demais autoridades.

Durante reuniões nesta sexta-feira, Gonzaga acompanhou debates sobre o fortalecimento do comércio entre Acre e Peru, além de destacar a importância da implantação de voos comerciais e de cargas do Acre com destino a Pucallpa e da cidade peruana para território acreano. O deputado se reuniu com dois empresários da aviação peruana que demonstraram interesse em operar voos com destino ao Acre.

“Tivemos reuniões importantes com autoridades e empresários acreanos. A melhor forma de desenvolver uma região de fronteira é a integração comercial. A integração entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa tem que ser uma realidade. A implantação de voos de Pucallpa para Cruzeiro do Sul e Rio Branco está avançando. Também tratamos da rodovia que ligará o Acre ao Peru que tem que se tornar uma realidade para o bem do desenvolvimento do Acre e Ucayali”, disse Gonzaga.

Para o governador de Ucayali, Manuel Gambini, encontros como esse não discutem apenas a integração física, mas também a impleentação de políticas públicas que garantam uma assistência compartilhada às populações.

LEIA TAMBÉM:

“Esse encontro significa muito para nós, pois temos uma necessidade de compartilhamento de ações de saúde, educação e segurança. Precisamos de união para realizar os nossos objetivos, que vão além da integração por estrada”, enfatizou.

O empresário peruano Daniel Gomez, representante da empresa SAETA, que opera voos comerciais, afirmou que é possível operar voos para Cruzeiro do Sul com um preço acessível aos acreanos. Ele acredita que em breve a empresa estará operando os projetos voos até o Acre.

“Vamos fazer em breve voos para Cruzeiro do Sul para testarmos os custos de operação, mas garanto que possível operar voos para o Acre com valores acessíveis”, disse.

Participaram da agenda em Ucayali o deputado Gonzaga, secretário de governo, Luiz Calixto, secretário de Justiça e Segurança Pública, Américo Gaia, secretária de Estado de Povos Indígenas, Francisca Arara, o coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros, diretor de gestão operacional da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), Lauro Santos, a procuradora-geral do Estado, Janete Melo, que representou a governadora Mailza Assis no evento, demais representantes do governo do Acre e empresários acreanos.

Assessoria