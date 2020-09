Homem invade casa, rende família no interior do AC e acaba morto a tiros pelo vizinho

Heverton Braga Vasconcelos foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (15), ao supostamente tentar realizar um assalto em uma prioridade rural localizada no Ramal Mato Grosso, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Heverton invadiu a residência, rendeu uma família e começar a recolher os bens da casa. Ao observar o assalto em andamento, um vizinho da família pegou uma arma, foi até o local e atirou no bandido, que não resistiu e morreu antes de ser socorrido. O vizinho fugiu do local após a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local, mas os socorristas só puderam atestar que o assaltante já estava sem vida. O corpo do indivíduo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para colher as informações. O delegado responsável pelo caso, Luiz Tonini, disse que as características do crime tem a suposição de legítima defesa, e que já entrou em contato com o advogado do vizinho que se configura como autor, para poder ouvi-lo formalmente e finalizar o inquérito para enviar à Justiça.

