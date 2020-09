Marcio Bittar critica visão de Hamilton Mourão sobre o Acre: “Nosso problema é outro”

O senador Márcio Bittar (MDB) não esconde sua insatisfação com a visita do vice-presidente Hamilton Mourão ao Acre. Nesta sexta (25), ele voltou a criticar o general, desta vez na frente dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que estão no estado para reuniões sobre a integração com o Peru.

Durante o anúncio do envio de R$ 45 milhões em recursos federais para obras em rodovias locais, na Biblioteca Pública, o parlamentar disse ter divergências com o presidente do Conselho da Amazônia quanto a forma de pensar a região.

“Com todo o respeito que eu tenho, mas não elegemos um outro governo federal para estramos de novo cercados e dominados por um discurso apenas reativo à pressão internacional”, afirmou. Bittar comenta que chegou a dizer para o presidente Jair Bolsonaro que os discursos de Mourão poderiam ter saído da boca da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, do Acre.

“Nós não precisamos mais que ninguém venha ao Acre para ficar dizendo que a gente tem que controlar fogo. Isso nós sabemos. Cadê o dinheiro da Europa para controlar o [nosso]fogo? Quem tá pegando fogo é a África. E eles [europeus] não ligam. Não tocam no assunto. A Austrália no começo deste ano quase se acaba em chamas, morreram pessoas. A Europa é a mesma coisa. Por que aqui? Porque tem interesses econômicos por trás”.

O emedebista ressaltou que os pequenos produtores da Amazônia queimam porque não têm estrutura e alternativas à prática. “Ele resolve a vida dele nas mãos, com os próprios braços. Ele roça com sua própria mão, ele junta o que ele precisa limpar com sua própria mão e queima. Nós queremos saber qual é a solução. Agora vai multar porque alguém quer? Aí vem aqui fazer uma visita e só fala de vigiar e parabenizar o nosso estado porque nós estamos nos vigiando bem. Nosso problema aqui é outro”.

Bittar insinua que o vice-presidente deveria vir ao Acre tratar de fronteira. “É por aqui que entra droga e arma. Cadê a proposta de ajudar o estado a vigiar melhor essa área?”.

