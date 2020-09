“Nunca havíamos visto tamanha tecnologia”, diz secretário sobre túnel em presídio

O secretário de estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, classificou como inusitada a tentativa de fuga no pavilhão K da Unidade de Regime Fechado nº 1, localizada no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Bandidos cavaram um túnel a partir de uma pedra utilizada como base para o colchão. O caminho dava acesso ao sistema de drenagem do presídio, por onde os apenados chegariam à área externa.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Policiais penais encontram túnel que liga cela a esgoto em presídio de Rio Branco

“Essa tentativa de fuga, apesar de já ser comum em outros estados, aqui é inusitada. Nós não tínhamos ainda preparado uma estratégia nesse sentido, com tamanha tecnologia. Parece simples, mas cavar um túnel com essas dimensões no sistema carcerário requer estratégia, requer organização”, disse.

Para Santos, a ação da Polícia Penal foi essencial para a descoberta do plano. “Isso demonstra a qualidade do serviço hoje executado por esses policiais”.

Paulo Cézar destaca o impedimento das quatro últimas tentativas de fuga em Rio Branco e de uma tentativa coletiva em Cruzeiro do Sul para justificar que a repressão dos policiais penais tem sido “firmes e eficazes”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários