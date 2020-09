Caça Gripen faz primeiro voo de teste no espaço aéreo brasileiro; assista

A aeronave decolou de Navegantes, em Santa Catarina, com destino Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O voo teve cerca de uma hora de duração. O perfil oficial da FAB (Força Aérea Brasileira) no Twitter compartilhou o momento da decolagem.

O caça chegou ao Brasil em um navio no último domingo (19). Ele veio da Suécia, onde foi produzido pela empresa Saab, e faz parte do programa de renovação da frota da FAB.

O contrato entre a empresa sueca e o Brasil começou em 2014, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, e previa a compra de 36 aeronaves.

Os aviões têm previsão de integrar operações da FAB a partir de 2021.

