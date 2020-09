Starbucks no Acre? Supermercado faz mistério sobre lançamento de franquia importada

Uma publicação do supermercado Mercale nas redes sociais sobre a vinda de uma linha importada de produtos, que ainda não teve o nome divulgado, deixou muitos rio-branquenses curiosos.

A cor da peça publicitária, verde em tom escuro, remete à multinacional norte-americana Starbucks, especializada em produtos com cafeína. Por causa disso, as redes sociais se encheram de teorias sobre a vinda da franquia ao Acre.

PUBLICIDADE

O Mercale quis manter o mistério e disse que só vai anunciar o nome da marca à tarde. No entanto, adiantou que se trata de uma linha alimentícia, sem descartar os palpites sobre a Starbucks.

O empreendimento esclareceu que não haverá uma loja física da linha importada nas dependências do Mercale, como acontece com outras empresas, mas sim a comercialização de produtos da marca nas prateleiras do supermercado.

(Foto: Casa e Jardim)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários