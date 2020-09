“Vamos vencer essa eleição no primeiro turno”, diz Gladson ao lado de Socorro Neri

O governador Gladson Cameli (sem partido), declarou sua total confiança na atual prefeita Socorro Neri (PSB), na convenção partidária realizada no Afa Jardim, ao declarar que a professora irá vencer as eleições municipais deste ano no primeiro turno.

Cameli destacou que as eleições precisam de diálogo e respeito dos adversários um com os outros. “Que os pré-candidatos respeitem as opiniões. Vamos vencer essa eleição no primeiro turno, e é no primeiro turno que vamos dar uma resposta a nossa sociedade”, frisou.

PUBLICIDADE

Gladson contou que antes da pandemia do coronavírus, ele fez uma ligação informal à gestora e, na ocasião, se encantou com seu jeito de administrar. Segundo ele, ela tem compromisso com a população.

O governador destacou que sua saída do Progressistas não foi para excluir candidatura, mas sim por estar sintonizado com as dificuldades da sociedade. “Eu não estou excluindo partidos, estou sintonizado com a população. Precisamos levar uma mensagem para as pessoas”, argumentou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários