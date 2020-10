Vazam vídeos íntimos de Raissa Barbosa, acreana participante da ‘A Fazenda 12’

Mesmo isolada no reality show ‘A Fazenda 12’, a participante Raissa Barbosa passa por uma situação delicada fora da sede do programa. Vídeos íntimos da modelo foram vazados em sites pornográficos sem a autorização de Raíssa.

A ex-vice-Miss Bumbum mantém uma conta no OnlyFans (plataforma para maiores de 18 anos em que os usuários vendem vídeos, ou fotos, de cunho sensual). O perfil da acreana não é nenhum segredo, afinal a própria faz divulgação dos conteúdos em outras redes sociais, e inclusive com material inédito para o período em que estiver dentro do reality.

Importante lembrar que outros famosos também trabalham com a plataforma, como Bella Thorne (ex-Disney), Tyler Posey (Teen Wolf) e a cantora Cardi B. No caso de Raissa, a assinatura mensal de conteúdos custa U$S 19,99, cerca de R$ 110.

O grande problema para Raissa é que o conteúdo pago da plataforma está sendo vazado para outros sites na internet. Segundo o portal Notícias da TV, do colunista Daniel Castro, são pelo menos três vídeos circulando em páginas de conteúdo adulto fora do OnlyFans.

O Correio Braziliense procurou a assessoria da modelo para comentar o assunto, mas até o momento não recebeu resposta. Contudo, em um post nas redes sociais, a assessoria se manifestou à imprensa sobre o assunto ainda nesta segunda-feira (28).

De acordo com o comunicado, ações judiciais serão tomadas contra os conteúdos vazados. Leia a nota na íntegra: “A assessoria de imprensa e jurídica da participante Raissa Barbosa tomará medidas judiciais cabíveis para qualquer tipo de conteúdo íntimo que seja divulgado ou vazado sem autorização da participante”.

