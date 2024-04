“Me sinto liberto e feliz”, afirma Lucas Souza ao se assumir bissexual

E continuou seu desabafo: “Também tive coragem de deixar minha vida exposta através da internet e ainda lidar com comentários relacionados a minha sexualidade. Para mim, isso foi um problema por muito tempo. A questão é que esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim, e meu processo de autoaceitação e descoberta foi acontecendo junto com toda a exposição da minha vida”.

Foi nesse momento que Lucas Souza se definiu: “A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso. Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade [em] que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado. Isso mesmo que você leu: me considero uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual”, afirmou.

Em seguida, o ex-militar ainda se declarou confuso com seus sentimentos: “Na verdade, nem eu sei ainda. Estou em processo de autoconhecimento e deveria vivê-lo no meu íntimo, porém, com tantos comentários e com essa pressão que eu estou sentindo, resolvi tornar isso público e compartilhar minhas dúvidas e incertezas com vocês”, disse, antes de completar:

“Talvez esse não fosse o melhor momento, mas preciso tirar esse peso que me aflige e sufoca! Durante a minha participação no reality show, sexualidade virou pauta em muitos momentos e isso me consumiu internamente. E aqui pode surgir a dúvida de por que eu não falei nada naquele momento”, pontuou.

E seguiu: “E eu explico: naquele momento eu precisava, antes de tudo, entender meus sentimentos, saber o por que aquilo me deixava com tanto medo. Então, eu fui novamente corajoso e enfrentei o que mais me afligia. Tive que sofrer novamente todos os preconceitos calado e quieto, pois meus sentimentos, angústia e confusão me travaram!”.

Lucas Souza ainda deu detalhes sobre o namoro com Jaquelline: “Durante o confinamento, me apaixonei por uma mulher, o que é normal para o bi/pansexual. Essa mulher incrível me respeitou em todos os momentos e tornou-se minha amiga, além de namorada, e me aceitou exatamente do jeito que sou. Passei a criar planos com ela, mas novamente essa pressão de sexualidade veio e os comentários maldosos voltaram, só que aqui do lado de fora, aqui na vida real”.

Ele ainda voltou a falar das cobranças que vinha sofrendo: “Podem questionar por que não tornei isso público depois que saí e vi todo o apoio que recebi das pessoas! Esclareço que, quando saí, eu estava certo de como seria minha vida aqui fora e como seriam meus posicionamento sobre isso, porém, percebendo as acusações, fiquei mais confuso ainda. Novamente, fiquei preso, impossibilitado de falar”.

Na sequência, ex-peão definiu como estava se sentindo após colocar tudo para fora: “Porém, faz tempo que estou pensando em tornar isso público, para me sentir mais à vontade, tirar esse peso das minhas costas e poder viver sem ser ameaçado, sem as pessoas duvidarem do meu caráter. Enfim, hoje é um dia muito importante para mim, pois me sinto liberto e feliz!”

E finalizou: Espero que esse relato conscientize as pessoas que cada um tem o seu momento, cada pessoa passa por um processo e o momento ideal de falar sobre isso cabe a cada indivíduo, de forma pessoal e intransferível. E que todos nós, independentemente de raça, cor, gênero ou orientação sexual, merecemos respeito!”. pediu.

Ex de Lucas Souza recebe proposta para difamá-lo

Em meio aos exposeds de Jojo Todynho sobre o fim de seu casamento com Lucas Souza, a coluna descobriu, com exclusividade, que estão tentando fazer com que uma outra ex do peão use as redes sociais para difamá-lo. A moça em questão recebeu uma proposta, em dinheiro, para fazer um vídeo falando mal do ex-militar, que foi casado com a cantora e, na ocasião, estava no elenco de A Fazenda 15.

Acontece que Monique Lemos procurou um amigo e contou que foi abordada por uma pessoa, que não se identificou, afirmando que pagaria a ela por uma filmagem detonando o ex-militar:

“Oie, amigo. Tudo bem? Entraram em contato comigo oferecendo R$ 10 mil para fazer um vídeo falando que o Lucas não prestava, que me enganou, me usou, que tudo o que ele falava era mentira, que fui vítima de algo muito ruim por ele e que ele só quis se aparecer comigo”, começou a modelo.

Em outro momento da conversa, ela recordou que a pessoa fez uma exigência inusitada para a gravação: “Também pediu para eu falar que ele não transou comigo, que não queria transar”, detalhou.

Logo depois, ela seguiu com seu relato: “Por incrível que pareça, essa pessoa conseguiu meu WhatsApp e sabia de muitas coisas da minha vida. Sabia o nome da minha mãe, do meu pai e que eu morava em Salvador. A pessoa pesquisou minha vida antes”, contou, antes de completar:

“Eu não quero problemas com ninguém, eu não gosto de polêmica. Você me conhece, também não quero ninguém procurando problema comigo”, desabafou Monique.

Ainda no bate-papo, ao qual esta coluna teve acesso, a modelo afirmou ter muito carinho por Lucas: “Assim que vi a mensagem, logo recusei. Eu nunca faria isso com o Lucas, ele é incrível, eu adoro ele. Só não deu certo por motivos nossos e ninguém tem absolutamente nada a ver”, detonou ela.

No fim da conversa, Monique voltou a afirmar que gosta do ex: “Gosto muito do Lucas, ele é incrível. A gente ficou, se conheceu e fui tratada como rainha”, garantiu ela, reforçando que não quer polêmica e problemas.

Exposed de Jojo Todynho

Jojo Todynho decidiu romper o silêncio e abrir o jogo sobre o fim de seu casamento com Lucas Souza. Através dos stories do Instagram, a artista deu um ponto final nas especulações e revelou o verdadeiro motivo de ter terminado a relação com o ex-peão de A Fazenda 15.

“Meu casamento com o Lucas acabou porque peguei conversa dele com homens. Quando fui questioná-lo, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo. Pensei: ‘Como vou contar isso?’. E então começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar”, contou a apresentadora.

A cantora afirmou que o ex-marido tentou desmoralizá-la ao falar sobre a relação dela com a mãe biológica: “Lucas quis usar a minha mãe para querer me desmoralizar. Vou pegar o final do vídeo e colocar para vocês, que ele enxuga as lágrimas e pergunta: ‘Ficou bom o vídeo?’. Foi para querer me desestabilizar”, disse ela.

E completou: “Ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe. Por isso entrei com processo para tirar o nome dela da minha certidão. Eu falei para ela o que estava acontecendo, e ela não me ouviu. Ele quis levar para a igreja, e a usou para tentar me atacar e me desmoralizar”.

Jojo Todynho ainda relatou outras situações que com viveu com Lucas Souza antes da separação. Entre elas: um chute em seu cachorro Braddock e o uso de drogas.

“Ele chutou o Braddock. Está tudo no processo. Eu achei maconha dentro da minha casa. O ex-assessor do Lucas contou que ele perdeu R$ 10 mil com uma pessoa que fotografou ele na entrada da favela comprando drogas. Isso foi um dos motivos de eu ter colocado ele para fora da minha casa”, disparou.

Jojo ainda desabafou sobre os julgamentos que recebe na internet. “Estou cansada de vocês quererem me colocar como vilã e mulher difícil na história sem saber o que eu passei, porque eu não contei”, disse ela. “Lucas me pediu para voltar, e eu falei que não voltaria. Ele me xingou e foi aí que eu coloquei a medida protetiva contra ele. Ele surtava a troco de nada. Parem e julgar e colocar a mulher como demonizada”, acrescentou.

Ainda nos stories, Jojo Todynho também mencionou que Lucas Souza era mentiroso. “As pessoas falavam que eu me expunha demais. Eu queria dividir que fui fazer uma viagem com meu marido, que fui jantar, ganhei um presente do meu marido. O Lucas era assim, ele surtava e vinha com uma Gucci para mim, trazia um café na cama. Mas ele mentia descaradamente”, disse ela.

A artista ainda disparou: “Lucas é página virada na minha vida. Fica um bando de idiota falando que sou turrona, falando que ainda tenho amor. Que amor, gente? Quem destrói a nossa vida não faz a gente ter amor. A gente acorda para a vida”, disse ela. “Eu achei que tinha encontrado um príncipe encantado… Na verdade eu estava dormindo com o demônio do meu lado”, completou.

CARTA ABERTA: