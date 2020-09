Vídeo: internauta diz que candidato a prefeito estragou asfalto em rua de Rio Branco

Alerta total

O Palácio Rio Branco precisa entrar em campo e resolver as pendências existentes nos pagamentos dos terceirizados na educação. Isso joga por água abaixo todo o trabalho desenvolvido pelo professor Mauro Sérgio e sua equipe e os investimentos feitos pelo governador.

Travando

Tem uma equipe na área de terceirizados colocando todo tipo de dificuldades nos pagamentos. Empresários do setor já não sabem mais o que fazer para convencer os consultores de lisura e transparência em suas gestões financeiras.

Quebradeira

Por esse tipo de intervenção uma série de empresas quebraram desde a gestão do ex-governador Tião Viana até o meio do ano passado. Alguns empresários ficaram até seis meses sem triscar em dinheiro. Não tem quem aguente.

Eleições no Iaco

Em Sena Madureira o candidato do MDB, Mazinho Serafim, que estava nadando de braçadas enquanto a oposição estava espatifada, começou a se movimentar mais. Ghelen Diniz e Toinha Vieira arregaçaram as mangas e ganharam o mundo em busca de votos. Outra que não se aquieta é a publicitária Charlene Lima. A cobra vai fumar lá pelas bandas do Iaco.

Matos têm olhos

Internauta mandou um vídeo ao ContilNet afirmando que o candidato Jarbas Soster passou com o carro em cima de um asfalto quente, espatifou o produto e depois foi reclamar do trabalho da prefeita Socorro Neri. “Olhai o candidato a prefeito. O asfalto tá quente, ele parou a caminhonete, fez o giro e cima da rua pro asfalto soltar porque o asfalto está quente, ai vem dizer que o asfalto está soltando. Claro que vai soltar, rapaz! O cara pega, faz o giro em cima do asfalto meio dia em ponto, claro que vai soltar”, disse o internauta.

Agenda

A quarta-feira promete ser agitada com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão em Rio Branco. O setor pecuarista e rural anda meio frenético com as informações que circulam no meio.

Vazou

Alguém que defende o meio ambiente e pertence ao grupo de WhatsApp de pecuaristas e ruralistas, vazou a informação em tom de brincadeira do presidente da FAEAC, Assuero Veronez.

Federal na cola

Veronez vem sendo investigado pela Polícia Federal em função do aterro de um geoglifo em agosto. Difícil comprovar que foi um acidente. Pegou mal também a desculpa de brincadeirinha para a mensagem de desmatamento da Amazônia.

Fogo amigo

A Casa Civil e o grupo de Conselheiros do Palácio Rio Branco precisa ficar antenado com uma série de estratégias de grupos políticos que loteiam os cargos públicos. O chamado “fogo amigo” está a todo vapor.

Pressão

O decreto governamental que não permite pressão a servidores públicos e formação de curral eleitoral pode ser rasgado pela ação de alguns deputados que de dia são governo e na calada da noite, operam contra o Palácio Rio Branco. Na saúde, as denuncias de coação são grandes.

Campanha no vizinho

O Detran parece não reconhecer o valor das rádios do Sistema Público de Comunicação. A campanha nacional de trânsito tem eco em vários canais, menos nas rádios públicas que atingem diariamente, milhares de cidadãos. Os dados são comprovados em pesquisas.

Prazos

Os diretórios correm contra o tempo. Têm até sábado para inscrições no Tribunal Regional Eleitoral das chapas de pré-candidatos. Em pleno século XXI, tem neguinho com dificuldades para comprovar alfabetização.

Mulheres fora

Outra dificuldade real, mesmo com toda uma campanha de empoderamento da mulher na política. Os partidos correm atrás de pré-candidaturas femininas, muitos, rifaram homens para cumpria as regras eleitorais.

Modernidade

A inauguração do CIGMA amanhã será um divisor de águas no acompanhamento e monitoramento das queimadas e ilicitudes no setor de meio ambiente. A SEMA disponibiliza ao estado o que existe de mais moderno no georreferenciamento de dados via satélite, coisa de primeiro mundo.

