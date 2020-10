29 concursos abertos nas capitais do Brasil: mais de 2,2 MIL VAGAS

Os concursos abertos nas capitais do Brasil contemplam vagas para diversos níveis de escolaridade

Você já está por dentro de todas as 2.207 oportunidades com inscrições abertas nas capitais do país?

De acordo com o nosso levantamento, os concurseiros já podem se inscrever em vagas que garantem remunerações de até R$ 12.047,24.

PUBLICIDADE

É isso mesmo que você leu! Existem oportunidades para diversos níveis em, pelo menos, 29 concursos públicos e processos seletivos.

Confira abaixo tudo o que você precisa saber a respeito de cada um dos certames.

Além disso, não se esqueça de se preparar com antecedência para evitar surpresas desagradáveis. A aprovação naquele concurso dos sonhos, com bastante empenho e planejamento, nunca esteve tão próxima de acontecer!

Informações levantadas em 01 de outubro de 2020

Concursos em São Paulo – SP

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em São Paulo:;

Concurso Conjunto Hospitalar do Mandaqui – SP: duas vagas imediatas para profissionais da saúde e remunerações de R$ 6.210,00. As inscrições vão até às 16h do dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Editais para o processo seletivo FUNCAMP – SP: 10 vagas para diversos níveis. As inscrições previstas vão até o dia 02 de outubro de 2020 (editais nº 077, 078, 079, 080, 081, 082 e 083/2020) e dia 06 de outubro de 2020 (editais nº 084 e 085/2020);

Processo seletivo SES – SP (COVID-19): 82 vagas e remunerações de até R$ 7.462,00. As inscrições terminam no dia 07 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Secretaria de Saúde do estado de São Paulo (SES SP): oportunidade para Geógrafo, com vencimento de R$ 2.014,45. Inscrições até o dia 09 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Bombeiros SP: 600 vagas para nível fundamental completo. Inscrições vão até o dia 30 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Hospital Geral de São Mateus – SP: sete vagas para o cargo de Médico, com remunerações de até R$ 7.452,00. As inscrições vão até o dia 06 de novembro de 2020 (prazo previsto).

Concursos no Rio de Janeiro – RJ

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas no Rio de Janeiro:

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Marinha QTPA 2020: 24 vagas de início imediato para Praças da Marinha, com oportunidades nas áreas de Eletroeletrônica e Mecânica. As inscrições previstas vão até o dia 05 de outubro de 2020.

Concursos em Vitória – ES

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Vitória:

Processo seletivo Vitória – ES: 40 vagas e cadastro reserva para Guarda-Vidas. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Processo seletivo SEGER – ES: oito vagas para nível superior, com remunerações de R$ 4.599,13. As inscrições vão até o dia 06 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Boa Vista – RR

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Boa Vista:

Concurso Conselho Regional de Administração do Estado de Roraima: uma vaga e cadastro reserva para profissionais de níveis médio e superior, com salários-base de até R$ 2.800,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Belo Horizonte – MG

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Belo Horizonte:

Processo seletivo Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB): cadastro reserva para níveis médio e técnico. Inscrições até o dia 01 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Processo seletivo Secult MG: 23 vagas para nível superior, com remunerações de R$ 2.292,09. As inscrições vão até às 18h do dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Curitiba – PR

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Curitiba:

Processo seletivo EBSERH Nacional (COVID-19): vagas para o Complexo Hospital de Clínicas UFPR. Inscrições reabertas até às 22h do dia 01 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Processo seletivo UNESPAR: 137 vagas para docentes, com vencimentos de até R$ 8.372,75. As inscrições podem ser feitas até o dia 06 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso CRT 4ª Região: 36 vagas para Curitiba/PR e Florianópolis/SC, com salários de R$ 3.300,00. As inscrições foram prorrogadas para até o dia 09 de novembro de 2020 (prazo previsto);

Concursos em Rio Branco – AC

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Rio Branco:

Concurso Conselho Regional de Serviço Social da 26ª Região: cinco vagas para o cargo de Agente Fiscal, com salário-base de R$ 2.507,98. As inscrições vão até o dia 09 de novembro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Salvador – BA

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Salvador:

Processo seletivo UNILAB: 55 vagas para estagiários nos estados da Bahia e do Ceará. As inscrições vão até o dia 01 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Crefono 4: 120 vagas para Salvador/BA e Recife/PE, com salários de até R$ 4.882,47. As inscrições podem ser feitas até o dia 08 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Recife – PE

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Recife:

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Crefono 4: 120 vagas para Salvador/BA e Recife/PE, com salários de até R$ 4.882,47. As inscrições podem ser feitas até o dia 08 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Porto Alegre – RS

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Porto Alegre:

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Processo seletivo DMAE de Porto Alegre – RS: 18 vagas e vencimentos de até de até R$ 2.419,51. As inscrições vão até às 17h30 do dia 05 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Brasília – DF

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Brasília:

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF): 60 vagas + cadastro reserva para o cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária. As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Porto Velho – RO

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Porto Velho:

Processo seletivo Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (SEGEP): vagas imediatas para reforçar a equipe no combate à COVID-19, com remunerações de até R$ 12.047,24. Inscrições com prazo indeterminado de encerramento.

Concursos em Fortaleza – CE

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Fortaleza:

Processo seletivo UNILAB: 55 vagas para estagiários nos estados da Bahia e do Ceará. As inscrições vão até o dia 01 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Processo seletivo UFC: três vagas para docentes substitutos. O período previsto de inscrições (de 01 a 16 de outubro de 2020) varia conforme a especialidade e o nível de qualificação acadêmica.

Concursos em Manaus – AM

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Manaus:

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Campo Grande – MS

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Campo Grande:

Processo seletivo EBSERH Nacional (COVID-19): vagas para o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian. Inscrições reabertas até às 22h do dia 01 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Conselho Regional de Medicina do estado do Mato Grosso do Sul (CRM – MS): 225 vagas para profissionais em diversos níveis de escolaridade, com salários de até R$ 5.939,12. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Processo seletivo MSGÁS: cadastro reserva para estagiários. Inscrições até o dia 16 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso CRP MS: 105 vagas e salários de até R$ 3.152,90. As inscrições vão até o dia 19 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Goiânia – GO

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Goiânia:

Processo seletivo SES GO: 70 vagas para profissionais de saúde, com bolsas de R$ 3.330,43. As inscrições vão até o dia 06 de outubro de 2020 (prazo previsto);

Concurso SANEAGO (Companhia de Saneamento de Goiás): 25 vagas para profissionais de nível médio, com vencimentos de R$ 4.443,57. As inscrições vão até o dia 28 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Macapá – AP

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Macapá:

Concurso CRMV AP (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá): 70 vagas para nível médio. Inscrições até o dia 19 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Concursos em Belém – PA

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Belém:

Concurso Colégio Militar 2020/2021: 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio. Inscrições até o dia 02 de outubro de 2020 (prazo previsto).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários