Uma ação do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre resultou na apreensão de materiais que seriam levados de forma clandestina para o Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, durante o fim de semana.
Segundo a corporação, policiais realizavam patrulhamento nas imediações da unidade prisional quando identificaram a movimentação suspeita de algumas pessoas nas proximidades. Ao notarem a chegada da guarnição, os indivíduos correram e desapareceram em uma área de vegetação.
Durante a varredura no local, os militares encontraram celulares e carregadores, objetos que, conforme a suspeita inicial, seriam arremessados para dentro do estabelecimento penal. Mesmo com diligências realizadas na região, ninguém foi preso. Todo o material recolhido foi apresentado às autoridades responsáveis para as providências legais.