Durante a varredura no local, os militares encontraram celulares e carregadores

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Uma ação do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre resultou na apreensão de materiais que seriam levados de forma clandestina para o Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, durante o fim de semana.

Segundo a corporação, policiais realizavam patrulhamento nas imediações da unidade prisional quando identificaram a movimentação suspeita de algumas pessoas nas proximidades. Ao notarem a chegada da guarnição, os indivíduos correram e desapareceram em uma área de vegetação.

Durante a varredura no local, os militares encontraram celulares e carregadores, objetos que, conforme a suspeita inicial, seriam arremessados para dentro do estabelecimento penal. Mesmo com diligências realizadas na região, ninguém foi preso. Todo o material recolhido foi apresentado às autoridades responsáveis para as providências legais.

A Polícia Militar informou ainda que o policiamento ao redor do presídio continuará reforçado, com o objetivo de impedir novas tentativas de entrada ilegal de objetos e garantir a segurança da unidade.