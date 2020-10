9 dicas para emagrecer de fato e com saúde mesmo na quarentena

Manter-se em isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) pode ser um incentivo para quem pensa em perder peso. Sem poder sair de casa, a oportunidade de manter uma alimentação balanceada é maior.

E mudar os hábitos alimentares também auxilia no processo de perder peso . Para quem deseja reduzir as medidas, esse pode ser o momento ideal para entrar em contato com profissionais e verificar quais cuidados você pode adotar na alimentação e estilo de vida que vão auxiliar no emagrecimento.

Para ajudar nesse processo, Marcella Garcez, médica nutróloga e professora da Associação Brasileira de Nutrologia, tem algumas dicas que podem ser seguidas durante a quarentena para quem quer perder peso de forma saudável e efetiva. Está preparada? Pegue o caderninho e anote as dicas.

1. Consulte um especialista

O primeiro passo para emagrecer de forma saudável é consultar um médico nutrólogo, mesmo que por atendimento online, que poderá realizar uma avaliação e levar em consideração suas necessidades específicas antes de orientar sobre o melhor modo de perder peso.

“Qualquer mudança drástica nos hábitos alimentares sem acompanhamento médico pode oferecer riscos à saúde, principalmente em pessoas que já apresentam alguma carência nutricional prévia”, alerta a médica.

E a redução de medidas também terá impactos estéticos, como redução de gordura na face. “Esse fato ressalta ainda mais a importância do acompanhamento médico, já que o profissional especializado poderá ajudar a minimizar o aspecto indesejável da perda de peso”, afirma o cirurgião plástico Dr. Mário Farinazzo, membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e Chefe do Setor de Rinologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

2. Consuma carboidratos adequadamente

Ao contrário do que muitos imaginam, não há necessidade de retirar completamente os carboidratos da dieta para perder peso. Os carboidratos são, na verdade, os nutrientes mais importantes para o fornecimento de energia para o organismo e funções do cérebro.

“Sem os carboidratos as funções vitais ficam prejudicadas e o corpo tende a armazenar um estoque extra de gordura. Então, se o objetivo é perder peso, consuma carboidratos na porção certa optando sempre por aqueles de boa qualidade, como raízes, cereais integrais, frutas, legumes e verduras, que não engordam e geram benefícios ao organismo”, recomenda a Dra. Marcella.

“Além disso, é interessante consumir os carboidratos junto com proteínas magras e gorduras boas. Dessa forma, você ficará satisfeito mais rápido e demorará mais para sentir fome.”

3. Aumente o consumo de proteínas e gorduras boas

De acordo com a nutróloga, as proteínas e gorduras de boa qualidade são necessárias para manutenção da massa magra , promover saciedade, aumentar a absorção de nutrientes necessários no processo de digestão e garantir a formação de hormônios importantes na fisiologia do emagrecimento.

“Por isso, o ideal é apostar no consumo de proteínas vegetais, como feijões e ervilhas, ou carnes magras, como peru, frango e peixes. Já o consumo de carne vermelha deve ser reduzido para diminuir a ingestão de gorduras saturadas”, completa.

4. Coma devagar

A Dra. Marcella explica que comer rápido e não mastigar o suficiente faz com que o estômago não tenha tempo de enviar sinais ao cérebro de que está cheio e que é momento de parar, o que pode resultar em uma série de consequências, incluindo o aumento de peso.

5. Atente-se aos horários das refeições

Com a quarentena, é comum o hábito de fazer pequenos lanches durante o dia. Porém, de acordo com a médica, o ideal é estabelecer um cronograma para as refeições e evitar idas à geladeira nesse intervalo.

“O recomendado é que você se alimente apenas nos horários das refeições e preferencialmente à mesa. Caso contrário, os níveis de açúcar no sangue permanecem elevados, sobrecarregando o organismo, o que faz com que haja aumento no armazenamento de gordura.”, aconselha. “Além disso, evite ingerir refeições próximo a hora de dormir, pois o hábito pode atrapalhar a degradação da gordura pelo organismo, que ocorre naturalmente à noite, dificultando a perda de peso.”

6. Reduza o consumo de açúcar

O açúcar é um dos grandes vilões da perda de peso, pois é formado basicamente de calorias, não possuindo quase nenhum nutriente. O ingrediente eleva os níveis de glicose no sangue, podendo provocar o aumento da gordura corporal e o risco de doenças metabólicas.

“Além de ser um inimigo do emagrecimento, o açúcar também pode favorecer o aumento do colesterol e o aparecimento de problemas cardiovasculares, causando, por exemplo, o espessamento e o acúmulo de placas de gordura dentro da parede das artérias, com consequente obstrução desses vasos. Dependendo da artéria afetada, tal quadro pode levar ainda a incidência de infarto e derrame”, alerta a cirurgiã vascular e angiologista Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e do American College of LifeStyle Medicine.

Por isso, o consumo de açúcar deve ser reduzido, mas cuidado ao adotar os adoçantes artificiais. “Alguns desses adoçantes geram efeitos neurológicos e metabólicos no organismo parecidos com o açúcar convencional. Logo, apesar de possuírem menos calorias, vários produtos diet, light e zero ainda são prejudiciais, principalmente para quem está tentando emagrecer, já que podem diminuir a sensação de saciedade e consequentemente fazer você comer mais”, destaca a Dra. Marcella Garcez.

7. Pratique exercícios

É fato que a alimentação é fundamental para a perda de peso. Mas apenas a mudança nos hábitos alimentares não é suficiente. É preciso também investir na prática regular de atividades físicas moderadas e frequentes, durante esse período de isolamento social.

“Mesmo que não seja o elemento primordial para o emagrecimento, o exercício físico é necessário para quem quer perder peso, pois ajuda a elevar o gasto energético, queimar gordura e aumentar e manter a massa magra”, explica a nutróloga.

8. Mantenha-se hidratado

“Beber água, por si só, não emagrece. Porém, nosso corpo é composto por dois terços de água, que é fundamental para garantir o bom funcionamento do organismo, ajudando-o a executar reações metabólicas que promovem a perda de peso”, alerta Marcella.

9. Modifique seu comportamento

De nada adianta investir em cuidados para perder peso durante a quarentena e esquecê-los após tudo voltar ao normal. “Mudar o pensamento é um passo fundamental para emagrecer. Se você não estiver disposto a incorporar essas mudanças em seu novo estilo de vida, as melhorias em sua aparência e saúde não vão permanecer e logo você se verá de volta ao ponto de partida. Na verdade, uma das principais razões pelas quais as pessoas não obtêm sucesso no processo de perda de peso é por não aceitarem a necessidade de mudar seus hábitos permanentemente”, afirma a médica.

Por fim, é importante lembrar que emagrecer é um processo extremamente individual. “Principalmente nesse momento em que estamos passando mais tempo nas redes sociais, é muito comum que as pessoas fiquem frustradas com a própria aparência ao se compararem com os outros, o que pode ser extremamente prejudicial. Por isso, é importante manter em mente que perder peso leva tempo e exige paciência. O ideal então é que você siga uma rotina”.

