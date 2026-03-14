Laís Souza: o que é o tutor longo, aparelho que ajudou a ginasta a ficar de pé?

A ginasta Laís Souza publicou um vídeo nas redes sociais que emocionou seus seguidores. Nas imagens, ela aparece de pé fazendo exercícios em cima de uma cama elástica. A ação faz parte de sua rotina de reabilitação nas aulas de fisioterapia.

Laís, que atualmente é comentarista esportiva na TV Globo, tendo participado recentemente da cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, sofreu uma grave lesão na coluna cervical em 2014, durante um treinamento de esqui aéreo nos Estados Unidos.

O acidente a deixou tetraplégica e marcou uma mudança profunda em sua trajetória. Desde então, ela passou a compartilhar nas redes sociais momentos de sua reabilitação e conquistas ao longo do tratamento.

“Esse é o meu exercício favorito e um dos mais importantes da minha rotina de fisioterapia”, escreveu a ginasta acrescentando que a posição em pé ajuda a melhorar a circulação sanguínea, estimula as articulações, aumenta a capacidade pulmonar, contribui para a saúde dos ossos e também auxilia no funcionamento do intestino que, segundo ela, ficou mais lento depois da lesão medular.

“É um estímulo que melhora a condição geral do corpo e é extremamente importante para quem passa muito tempo sentado”, diz. Ela ainda afirma na postagem que ficou quase dois meses sem realizar a fisioterapia.

Tutor longoLaís diz que fica de pé com a ajuda de um tutor longo, um tipo de órtese feita sob medida que envolve os membros inferiores e a pelve. O equipamento, geralmente em duralumínio ou aço, auxilia na sustentação do corpo e no fortalecimento muscular.

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Ele é indicado para paralisias, reabilitação ou pacientes com falta de controle no quadril e joelho. Pelas imagens, Laís o usa com um cinto pélvico para lhe dar mais segurança. Segundo a atleta, ela já faz uso do aparelho há 12 anos.

“Consigo ficar alguns minutos em pé, mas quando sinto que a pressão começa a cair preciso dar alguns saltos no jumping para movimentar o sangue e ajudar a pressão a voltar ao normal”, diz.

Ela afirma que faz esse exercício ao menos duas vezes na semana por 30 minutos.

Indicações para o uso do tutor Longo Fraturas: ajuda na imobilização de fraturas na perna, permitindo a correta cicatrização dos ossos. Lesões de ligamentos: fornece suporte e estabilidade para lesões nos ligamentos do joelho, prevenindo movimentos que poderiam agravar a lesão. Pós-operatório: utilizado no pós-operatório de cirurgias ortopédicas para garantir a imobilização adequada e facilitar a recuperação. Artrite e artrose: auxilia na estabilização das articulações afetadas pela artrite ou artrose, aliviando a dor e melhorando a mobilidade. Paralisia e fraqueza muscular: oferece suporte a pacientes com paralisia ou fraqueza muscular, melhorando a estabilidade ao caminhar. Entre os principais benefícios do aparelho estão: a estabilização eficaz do membro inferior, prevenindo movimentos indesejados que possam agravar lesões; a redução da dor ao imobilizar e suportar a perna; facilita na cicatrização durante um processo de recuperação, por exemplo; e conforto. Segundo especialistas, a maioria deles são ajustáveis e acolchoados, oferecendo conforto e permitindo o uso prolongado.

Entretanto, afirmam que é essencial usar com o ajuste correto para garantir o máximo de suporte e conforto. Dependendo de cada caso, ele deve ser usado de forma diária, ou, como no caso de Laís, durante alguns exercícios da fisioterapia. É importante seguir as recomendações dos médicos ou fisioterapeutas sobre o tempo de uso.

Entre as recomendações, especialistas também afirmam que é importante não remover o tutor sem orientação profissional, especialmente durante o período inicial de recuperação. E, por último, manter o tutor limpo e seco para evitar irritações e infecções na pele.

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Veja o vídeo: