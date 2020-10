A Fazenda 2020: Tays, Carol, Biel ou Mariano, quem deve ficar no reality?

Peões escolheram, a fazendeira Luiza Ambiel indicou e o "Poder do Lampião" foi fogo no feno na decisão no jogo; entenda tudo aqui!

A Fazenda 2020 sob comando de Marcos Mion está fogo no feno e é pura emoção, vem ver. Após votação na terça-feira (13), Tays Reis, Carol Narizinho, Biel e Mariano estão na berlinda da semana, e agora é com o público: quem você quer que continue na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão?

O apresentador Marcos Mion passou a palavra para a participante Luiza Ambiel, a fazendeira da semana do reality da Record TV, que escolheu mandar Tays Reis direto para a roça. Contudo, a indicação já era esperada no jogo, uma vez que as duas já protagonizaram diversas discussões durante o programa. No entanto, na justificativa rolou um fogo no feno entre as duas.

PUBLICIDADE

Luíza disse: “Essa pessoa não faz a menor questão de ficar numa boa, pelo contrário, sempre que pode está me provocando”. E continuou: “Essa semana aconteceram vários coisas desagradáveis. Me faltou com respeito, falou comigo no sentido assim: ‘aí, eu não quero saber quem são seus exs’”. Já Tays se defendeu, dizendo: “Primeiro, eu já esperava o voto dela. Luiza, vou ser muito sincera com você, eu não vou mudar meu jeito nunca. Pavor não é frescura. Ela acha que eu tô sempre atacando ela.”

Quem votou em quem em A Fazenda 2020?

Victória Villarim votou na Jakelyne Olivera

Jakelyne votou em Juliano Ceglia

Lipe Ribeiro votou em Carol Narizinho

MC Mirella votou em Lidi Lisboa

Jojo Todynho votou em Juliano Ceglia

Tays Reis votou em MC Mirella

Lidi Lisboa votou em Carol Narizinho

Mariano votou em MC Mirella

Carol Narizinhovotou em Lidi Lisboa

Raissa Barbosa votou em Juliano Ceglia

Biel votou em Carol Narizinho

Lucas Selfie votou em Carol Narizinho

Stéfani Bays votou em Juliano Ceglia

Mateus Carrieri votou em Raissa Barbosa

Juliano Ceglia votou em Carol Narizinho

E os outros peões, como foram parar na Roça?

O último voto foi de Juliano em Carol Narizinho, que, no total, recebeu cinco votos durante a votação da 5ª roça. Sendo assim, como a mais votada pela casa, ela escolheu puxar o cantor Biel para sentar ao lado na berlinda.

EITA! Como Carol Narizinho foi a mais votada pela sede, a peoa puxa um peão da baia direto para a #RoçaAFazenda. Ela escolhe o cantor Biel 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/7MjQi2u9gA — A Fazenda (@afazendarecord) October 14, 2020

Como foi o ‘Resta Um’?

Na dinâmica do “Resta Um”, quem se deu mal foi o cantor Mariano. A decisão ficou nas mãos de Lipe Ribeiro, que salvou a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira. Com isso, a 5º roça está formada.

Quem irá disputar a Prova do Fazendeiro?

Mariano tinha em mãos o poder de decidir vetar alguém da “Prova do Fazendeiro”. Como estratégia de jogo, ele escolheu o cantor Biel que vai direto para o caminho da roça, sem chance de tentar se livrar da votação popular.

No programa de quarta-feira (14), os roceiros Tays Reis, Carol Narizinho e Mariano irão participar da “Prova do Fazendeiro”, que, de fato, irá salvar um peão da berlinda. A eliminação da 5ª roça ocorrerá na quinta-feira (15). Ou seja, você tem mais dois dias para votar e escolher quem deve ficar no jogo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários