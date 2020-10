A Fazenda: Mariano deixa escapar nude e web vai à loucura: “Gostoso”; VEJA

No último domingo (18), o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, mostrou mais do que devia enquanto se trocava no quarto de ‘A Fazenda 12’, da Record TV.

O sertanejo estava trocando de roupa quando a toalha caiu e deixou à mostra suas partes íntimas.

Após o vazamento do nude, os internautas ficaram enlouquecidos e reagiram a imagem nas redes sociais: “Gostoso demais”, disse uma usuária. “Que homem, meu Deus”, disse outra.

