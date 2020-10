‘A Fazenda’: Sensitiva diz que acreana Raissa Barbosa está endemoniada e prevê tragédia

Siga e saiba mais conteúdo no meu instagram: @douglasricher

Raissa Barbosa mostrou-se surpresa na noite desta terça-feira (14) no reality ‘A Fazenda’. Após protagonizar um surto, com direito a gritaria, chutes e socos nos moveis na sede do programa, a peoa esperava ir para a roça desta terça. Mesmo com as alterações de humor, a acreana recebeu apenas um voto do ator Mateus Carrieri – que explicou o voto coerente, pela situação acontecida durante a semana.

Em mais uma sessão de surto, Raissa confunde Carol Narizinho com macho e explode com a peoa. Ainda bem que não tinha água e creme por perto. #AFazenda12 pic.twitter.com/PzHTEMMsq6 — UpdateChart #BBMAs (@updatechartuc) October 12, 2020

Raissa admitiu que alterou seu comportamento com a ex-panicat Carol Narizinho. De acordo com a acreana, sua fúria foi resultado de assuntos mau resolvidos e fofocas.

A acreana já é considerada uma das figuras mais polêmicas entre os participantes, pelo seu pavio curto. Familiares da modelo já explicaram que Raissa possui um transtorno conhecido como Bordelaine.

Raissa chutando a cadeira depois de brigar com Narizinho #AFazenda12 pic.twitter.com/f3QVnYzcGx — Gio 🤠 (@TeamGiovanneBR) October 12, 2020

Para Lene Sensitiva, do site TV Foco, existe uma explicação mística para tudo isso. De acordo com ela, existem inúmeros espíritos e vultos dentro do local onde os famosos estão hospedados e isso tem contribuído para a desarmonia entre os peões.

Além disso, a sensitiva prevê uma briga que resultará em agressão. Um dos confinados será expulso de forma surpreendente em “A Fazenda 12”, mas ainda não se sabe quem será. Raissa Barbosa quase cometeu a infração, que é considerada a mais grave do reality show.

