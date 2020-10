A seis dias das eleições nos EUA, Joe Biden mantém liderança nas pesquisas

Números divulgados nesta quarta-feira (28) mostram que o candidato democrata à Presidência dos EUA, Joe Biden, mantém a liderança em quase todos os estados considerados essenciais para vencer a eleição do dia 3 de novembro — um sinal de que, pelo menos por enquanto, a estratégia do presidente Donald Trump de encarar uma maratona de comícios e apostar em denúncias contra Biden e o filho dele, Hunter, não está surtindo o efeito esperado.

Nas sondagens nacionais, que servem como um termômetro do clima do eleitorado pelo país, desconsiderando o modelo do Colégio Eleitoral, Biden viu uma queda de 0,6 ponto percentual em sua vantagem para Trump, segundo média das últimas pesquisas compilada pelo site Fivethirtyeight. Mesmo assim, está 8,5 pontos percentuais à frente, indicando que ganharia no voto popular.

Nas corridas estaduais, que são as que valem para a eleição indireta no Colégio Eleitoral, vale destacar a manutenção de uma vantagem confortável do democrata em Michigan e em Wisconsin, dois estados que foram cruciais para a vitória de Trump em 2016. Há ainda uma tendência de alta de Biden na Geórgia, estado que vota com os republicanos desde 1996. Na Flórida, porém, os números mostram que a disputa será voto a voto: desde domingo, 25, a vantagem de Biden caiu de 2,4 pontos percentuais para 1,4 ponto percentual.

De forma geral, o FiveThirtyEight avalia que Trump ainda tem 11 chances em 100 de ganhar a disputa pela Presidência.

Para vencer no Colégio Eleitoral, são necessários 270 dos 538 votos de delegados enviados pelos 50 estados americanos. Outro site de análises políticas, o Cook Political Report, avalia que Biden tem, no momento, 188 votos garantidos, 24 prováveis e 78 possíveis, em um total de 290 votos. Trump, por sua vez, tem 77 votos garantidos e 48 prováveis, em um total de 125. O site avalia ainda que 123 votos no colégio estão indefinidos e que 78 tendem aos democratas. [Capa: Editoria de Arte/Agência O Globo]

