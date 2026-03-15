Trump prepara anúncio de coalizão para escoltar navios em Ormuz, diz WSJ

O governo Donald Trump pretende anunciar ainda nesta semana que vários países concordaram em formar uma coalizão para escoltar navios pelo Estreito de Ormuz, informou o Wall Street Journal neste domingo (15), citando autoridades americanas.

Segundo a apuração do jornal, o governo ainda discute se essas operações começariam antes ou depois do fim das hostilidades. A Casa Branca não comentou o anúncio previsto. De acordo com o WSJ, a medida ainda pode mudar dependendo das condições no campo de batalha.

A iniciativa envolveria uma das rotas marítimas mais sensíveis do conflito. O Estreito de Ormuz, ao longo da costa iraniana, é um corredor estratégico para o transporte global de petróleo e gás e tem sido um dos principais focos de tensão desde o início da guerra.

O Wall Street Journal afirma que, publicamente, muitos países vêm evitando se comprometer com uma missão de escolta antes do fim dos combates, por causa dos riscos envolvidos.

Em meio a essa cautela, chanceleres do Reino Unido e dos países do Conselho de Cooperação do Golfo afirmaram, em declaração conjunta divulgada no domingo, que os Estados do bloco “têm o direito de tomar todas as medidas necessárias para defender sua segurança e estabilidade e proteger seus territórios, cidadãos e residentes”.

A possível formação da coalizão ocorre num momento em que os Estados Unidos tentam reunir apoio internacional para reduzir os impactos do conflito sobre a navegação comercial e o fluxo de energia na região. A guerra entra na terceira semana, com aliados ainda tentando entender o plano de Trump para o Irã.

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O petróleo abriu as negociações da semana em alta neste domingo, com o WTI e o Brent superando o patamar de US$ 100.