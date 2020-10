Abrigo de imigrantes venezuelanos recebe visita de membras da OAB/AC

A convite da Diretoria de Direitos Humanos do Estado do Acre, membras da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC) visitaram no sábado (9) o abrigo para imigrantes venezuelanos, instalado na Escola Campos Pereira, no bairro Cidade do Povo. Advogadas das comissões de Ação Social, Mulher Advogada, Criança e Adolescente, e Direitos Humanos acompanharam a ação com a diretoria da Ordem. A Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica também participou da ação.

A atividade levou ações recreativas e brinquedos às 28 crianças do abrigo, antecipando a celebração do Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Também foi abordada a campanha Outubro Rosa, com orientações às mulheres das 15 famílias presentes no local. As comissões alertaram sobre os sinais do câncer de mama e do câncer de colo do útero, e repassaram informações sobre os direitos das mulheres.

Isabela Fernandes, diretora da OAB/AC, ressaltou o papel da Seccional junto aos públicos vulneráveis. “A Ordem tem o histórico de sempre atuar em prol da sociedade. Hoje, a nossa assistência foi voltada a essas famílias, por meio das nossas comissões, para reforçar os cuidados que as mulheres devem ter no combate ao câncer. Essa visita reforça o nosso propósito de servir e auxiliar os grupos que precisam da nossa ajuda”.

Suzana Rocha, técnica do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas Públicas para as Mulheres, destacou a importância do auxílio dado pelas entidades. “Nós temos algumas parcerias que nos ajudam no acompanhamento desse público. Ficamos sempre felizes com a disponibilidade das organizações sociais e de classe, como a OAB, por ajudarem essas pessoas que já perderam tanto na vida”, disse a gestora do espaço.

