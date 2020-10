Ator de ‘Harry Potter’ fala da ‘bênção’ de não ser reconhecido: ‘Como começar de novo’

O ator Harry Melling, 31, que deu vida a Dudley Dursley na famosa franquia “Harry Potter”, afirma que não é reconhecido nas ruas com a facilidade que os fãs imaginam. Para ele, no entanto, isso é um bênção e lhe permitiu, na época em que começou a focar sua carreira no teatro, quase que começar de novo.

“Eu tinha essa história de fazer parte dos filmes, mas também sentia que tinha o oportunidade de causar um novo começo, o que eu acho útil”, afirmou ele, em entrevista à revista People. Na mesma época, ele também começou a perder peso, o que ele revela que quase o deixou de fora do sétimo filme da franquia.

“Acho que foi uma coisa inconsciente quando começou a acontecer”, diz Melling sobre sua transformação. “Eu fui para a escola de teatro quando tinha 18 anos e foi aí que o peso mudou, não por qualquer necessidade importante da minha parte, mas é apenas algo que simplesmente aconteceu”, afirma ele, que usou enchimento em Harry Potter.

Após o término da franquia, Melling não parou mais de trabalhar. Mas este está sendo o momento mais especial de sua carreira, já que está em três grandes produções da Netflix: “The Old Guard”, ao lado de Charlize Theron; “O Diabo de Cada Dia”, com Tom Holland e Patrick Pattinson; e “O Gambito da Rainha”.

“Espero que as pessoas não fiquem entediadas de me ver”, brincou ele à People. “Mas é apenas uma grande e estranha coincidência que, infelizmente, as pessoas não podem sair e estão contando com a Netflix.”

