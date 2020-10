Ator mirim de ‘Gênesis’, Guel Villela escreve monólogo e é elogiado por Selton Mello

Guel Villela – ator de mirim de 12 anos e que está em seu primeiro trabalho na TV (intérprete de Quemuel, em ‘Gênesis’, a próxima novela da RecordTV) – está se aventurando na escrita durante o período de quarentena. O jovenzinho escreveu dois monólogos, “Amiga é?” e “Vizinha fofoqueira”, e apresentou um dos projetos em que ele próprio atua ao ator e diretor Selton Mello, que elogiou o talento do menino durante um workshop online realizado pela sua agência.

Segundo Guel, Selton disse que adorou o jeito “solto e natural” dele e que o veterano ainda afirmou que vai vê-lo muito na TV e em outros meios.

“Foi inacreditável estar na mesma tela do computador com o Selton. Ele foi super maneiro e legal com a gente. Nos deu várias dicas. Depois que ele fez a análise, então, aí nem acreditei! Fiquei muito feliz e tive a certeza de que estou no caminho certo, mas sem nunca parar de estudar! Sempre mais e mais!”, festeja o ator. [Foto de capa: Divulgação]

