Bêbada após festa, Jojo Todynho ‘arranca roupa’ e corre pela casa

Jojo Todynho correu como veio ao mundo na sede de ” A Fazenda 2020 “. O momento aconteceu logo após a festa, da última sexta-feira (23), e rendeu boas reações no Twitter.

Logo no início da festança, que teve a temática “Neon”, os peões de ” A Fazenda 2020 ” comentaram sobre os drinques, dizendo que os mesmos estavam fortes. “Caralh* isso é álcool puro”, disse a Miss Brasil Jakelyne Oliveira, que completou: “Tá forte, muito forte”.

Jojo Todynho , por sua vez, não pareceu estar preocupada com o nível de álcool das bebidas. “Tô alcoolizada já, tô até leve”, disse ela para Mariano, que respondeu: “O pa* vai torar hoje”.

Com o fim da festa, Jojo Todynho sentiu-se livre para “arrancar as roupas” e correr pela casa. O momento, de tão engraçado, foi compartilhado pela equipe da funkeira no Twitter . “O que rolou aqui?”, questionaram os representantes da cantora com tom de humor

