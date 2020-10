Black Friday funciona para pequenas empresas? Saiba mais na coluna da Caroline Alves

Já têm lojas antecipando as promoções e cliente economizando para fazer as compras desejadas no final do mês de novembro, quando grandes e pequenas empresas, virtuais ou físicas preparam ofertas irresistíveis da Black Friday. Como o próprio nome já sugere a Black Friday se originou nos Estados Unidos e acontece na última sexta-feira do mês de novembro, a data que marca a abertura da temporada de compras para o natal.

Quando falamos de Black Friday, todo mundo pensa nos grandes varejistas. De fato, foram as redes e sites maiores que ajudaram a popularizar a tradicional data do comércio americano por aqui. Mas o evento também é uma oportunidade para as pequenas empresas, aumentarem faturamento, reterem clientes, regularem estoque. Mas, como tudo tem um porém, os empresários devem analisar e planejar cada ação para não acabar tomando prejuízo e para melhor aproveitar essa data.

Nem sempre vender muito significa ter lucro. Nem todos os produtos de uma loja comportam descontos elevados, nem toda loja possui estrutura física ou virtual para garantir uma boa experiência ao cliente. Pensando nisso, listei alguns pontos de atenção, que valem a pena ser observados durante o planejamento das ações de venda da Black Friday.

Critérios para desconto

É importante estabelecer critérios para desconto. Não adianta pensar em colocar toda a loja com 50% de desconto sem nenhum critério, pode acontecer de vender muito mais de um produto que não comportava aquele valor de desconto e você acabar tendo muitas vendas e pouco ou nenhum retorno financeiro. É válido também negociar com o fornecedor, realizar compras um pouco maiores para obter melhores descontos e conseguir oferecer aos seus clientes uma boa black Friday.

Outra boa dica é identificar quais produtos estão a muito tempo no estoque, não têm muita saída, oferecer um preço melhor por esses produtos pode ser uma excelente estratégia para a renovação do estoque. E nem pensar em aumentar o preço do produto para depois baixar e dizer que está com desconto, isso destrói a imagem da sua empresa de uma forma quase irrecuperável.

Propaganda

Não adianta nada, fazer planejamento, ter muitas vantagens a oferecer para o cliente, descontos incríveis dos quais, o cliente não vai tomar conhecimento. É preciso comunicar ao cliente as vantagens que a loja vai oferecer naquele período.

Loja decorada e com cartazes que deixem bem visíveis os descontos, propagandas nas mídias sociais, contratar um digital influencer que comunique bem com seu público, envio de e-mail e sms para a rede de clientes já cadastrados, enfim, encontre a melhor forma de comunicar com o seu cliente.

Prepare o espaço

Seja Físico ou virtual, prepare o seu espaço para oferecer uma boa experiência de compra ao seu cliente. É comum nessa época espaços físicos lotados e servidores de sites caindo. Você precisa estar atento a isso também, converse com sua equipe, tenha um plano para lojas e site lotados, logística de entrega de pedidos e logística de trocas. Outro aspecto mais que importe, refere-se a pandemia que estamos vivendo, espaços físicos têm que oferecer a segurança nesse momento adotando algumas medidas, uso de máscara, álcool gel, loja aberta por mais tempo, entrada controlada, provadores interditados, são alguns cuidados que podem ser tomados.

Realizar a black Friday pode ser muito bom para sua empresa e fazer com que ela fique mais conhecida, encontrar a melhor forma de aproveitar esse período é a grande sacada do empresário. Foco no planejamento, no diferencial, no bom atendimento e no encantamento do cliente.

